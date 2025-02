Incendio deposito agricolo a Morra De Sanctis, le immagini dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni intorno alle ore 23’00 di ieri sette febbraio, è intervenuta nel territorio del comune di Morra De Sanctis in contrada Mattinelle, per un incendio di un capannone adibito a deposito agricolo con al suo interno circa 280 rotoballe di paglia e fieno. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato in supporto un’autobotte dalla sede centrale di Avellino, e il pronto intervento ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ad alcuni mezzi agricoli parcheggiati nei pressi della struttura in fiamme. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso tutt’ora e per fortuna non si registrano persone coinvolte. Sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e la Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo Dei Lombardi che hanno effettuato i primi rilievi dell’accaduto.