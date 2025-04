La nube nera dell’incendio di Caivano visibile anche dai comuni del Vallo di Lauro

VALLO LAURO – La gigantesca nube nera sprigionata dall’incendio nella zona Asi di Pascarola a Caivano, scoppiato questo pomeriggio, e la densa colonna di fumo che si è formata, è visibile anche a lunga distanza. Dal Vallo di Lauro, infatti, si nota la scia della nube provocata dal rogo all’interno di un’azienda operante nel settore di prodotti chimici. Non ci sarebbero rischi ovviamente per la zona, data la distanza e anche i venti che non soffiano nella direzione del nolano e della vicina zona irpina.