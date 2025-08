Incendio A16. Intervento tempestivo di GSA: “L’azienda premierà i propri soccorritori”

“Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutte le unità operative coinvolte per la professionalità e la tempestività dimostrata. L’intervento di questa mattina conferma l’importanza di un presidio costante, 24 ore su 24, per garantire la sicurezza degli utenti della strada e prevenire rischi maggiori. In tal senso, la collaborazione con i Vigili del Fuoco è fondamentale per affrontare con efficacia situazioni di emergenza come questa, a tutela della sicurezza stradale e della collettività”. Lo ha dichiarato Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di Gruppo Servizi Associati (GSA), in merito all’incendio che questa mattina ha interessato un mezzo pesante sull’autostrada A16, all’altezza dell’uscita Avellino Est in direzione Napoli.

Il pronto intervento delle squadre GSA, giunte per prime sul posto, e l’arrivo immediato di una ulteriore squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino hanno permesso di circoscrivere e spegnere rapidamente le fiamme, ripristinando la sicurezza e consentendo la regolare circolazione nell’area autostradale.

L’Ing. Antonio Musacchio, Ceo di Gruppo Servizi Associati (GSA), ha poi aggiunto: “Situazioni come questa mettono in evidenza il valore della formazione e della preparazione delle nostre squadre antincendio. Il coordinamento tra GSA e Vigili del Fuoco ha consentito di gestire l’emergenza in tempi rapidi e senza conseguenze per le persone. Continueremo a investire nella sicurezza e nella qualità formativa dei nostri servizi ed addetti per la tutela di tutti i cittadini”.

A testimonianza dell’impegno e della dedizione dimostrata, GSA ha annunciato che premierà i soccorritori intervenuti tempestivamente nell’operazione odierna, riconoscendo pubblicamente il valore del loro operato nell’ambito di una premiazione a fine anno, che vedrà coinvolti i migliori operatori che si sono distinti durante l’anno nelle centinaia di interventi effettuati su tutta la rete autostradale italiana.