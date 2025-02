I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti questa mattina intorno alle 07:30 a Montefredane, in via Perdito, per domare un incendio originato dalla canna fumaria, che ha causato danni all’intero locale cucina.

Fortunatamente, l’anziano di 87 anni, accortosi del rogo, ha subito abbandonato la casa mettendosi in sicurezza all’esterno dell’abitazione.