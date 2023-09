VIDEO/Incendio a Montaguto, lambite le case. Zecchino: «azione criminale»

«Quello di ieri è stato un vero e proprio attacco al cuore della comunità di Montaguto. Faccio un appello alla cittadinanza e a chiunque altro che possa/voglia fornire informazioni utili alle Forze dell’Ordine per consentire di individuare i responsabili di tale azione criminale e vile».

Queste le parole del sindaco di Montaguto, Marcello Zecchino, all’indomani di una giornata infernale per gli abitanti del piccolo comune della valle del Cervaro, qualcuno è rimasto anche intossicato dal fumo.

Le fiamme di natura dolosa sono arrivate a lambire le abitazioni con comprensibile preoccupazione dei residenti.

In cenere buona parte della pineta del Monte Calvario, fasce di terreno nei pressi di una quindicina di abitazioni private oltre a circa due ettari di bosco. La distruzione intorno al centro abitato.

I soccorritori hanno fatto di tutto per evitare il peggio e hanno dovuto riprendere a lavorare anche nella notte per altri piccoli focolai riaccesisi a causa del vento.

Instancabile il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e degli operai idraulico forestali della Comunità Montana dell’Ufita. Allertata la protezione civile della Regione Campania con l’intervento del DOS antincendio, (direttore delle operazioni di spegnimento), per lanciare acqua dall’alto mediante elicottero e canadair.

L’azione dei piromani nei giorni scorsi aveva colpito la vicina Greci, ora la cattiveria umana si è spostata su Montaguto. Le parole del sindaco Zecchino, il quale ha seguito senza sosta e con grande apprensione gli interventi, lasciano comprendere l’amarezza ed anche la rabbia rispetto ad azioni insensate che davvero infliggono una ferita difficile da rimarginare ad un territorio già tanto penalizzato nel passato.