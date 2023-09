La squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta questa mattina, a Mercogliano sulla SP EX SS 374, via Partenio la strada che porta al Santuario di Montevergine, per l’incendio di un pulmino in transito adibito a trasporto di persone disabili.

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.