Cronaca Incendio a Battipaglia: badante bulgara muore tra le fiamme dopo aver salvato due anziani 8 Marzo 2021

Una donna di 56 anni, di origini bulgare, è morta nell’incendio di una villetta la scorsa notte a Battipaglia, in provincia di Salerno. Salvi i due coniugi anziani, un uomo di 88 anni e una donna di 86, per i quali la donna lavorava come badante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i Carabinieri, che stanno indagando su quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe nato dal contatto di una stufa, lasciata accesa di notte nella stanza dei due anziani, a contatto con una coperta di materiale facilmente infiammabile. La 56enne ha svegliato i due coniugi aiutandoli ad uscire dalla villetta e subito dopo ha chiamato la loro figlia, allertandola in merito a quanto stava avvenendo. La figlia a sua volta ha chiamato i Vigili del fuoco. Nel frattempo però la 56enne è rientrata nella villetta, forse per cercare di recuperare qualcosa, non riuscendo a uscire a causa dei fumi che le hanno fatto perdere i sensi. La donna, secondo quanto si apprende, soffriva anche di una lieve forma di asma.

All’arrivo dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della compagnia di Battipaglia, la donna è stata trovata già senza vita.