Incendi senza tregua, anche oggi caschi rossi impegnati su venti roghi

AVELLINO- Nessuna tregua sul fronte dei roghi. Anche quella di oggi, dopo un Ferragosto scandito da almeno trentacinque interventi su tutto il territorio provinciale, e’ una giornata in prima linea per i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, ormai quotidianamente (insieme a personale della Protezione Civile, volontari e forze dell’ordine) impegnati a fronteggiare le fianme che lambiscono zone montane in prossimita’ delle abitazioni. Ameno venti gli incendi su cui il personale dei Vigili del Fuoco anche oggi e’ impegnato in attivita’ di spegnimento e bonifica. A partire da Montemiletto nei pressi della zona industriale in Contrada Cesura , poi ci sono Avella, Lioni, Calabritto in Contrada Castruzzo, Caposele, a Fontanarosa incendio domato nella tarda mattinata, infine sterpaglie in fiamme anche a Monteforte. Un vero e proprio bollettino di guerra se si aggiunge anche l’afa record e la carenza idrica.