Incendi, in supporto dei Vigili del Fuoco irpini anche la Colonna Mobile dalla Toscana

Anche la Colonna Mobile dalla Toscana per dare supporto ai Vigili del Fuoco di Avellino impegnati in queste ore su tutto il territorio della provincia con uomini e mezzi del Comando provinciale e dei cinque distaccamenti territoriali sul fronte degli incendi di boschi, macchia mediterranea e sterpaglie. Un’emergenza che ha costretto a richiamare tutto il personale libero dal servizio per fronteggiare gli incendi nei comuni di Montemarano, San Mango sul Calore, Gesualdo, Chiusano San Domenico, Nusco e Castelvetere. La situazione, tuttavia, potrebbe perfino aggravarsi nelle ore pomeridiane.

L’anticiclone Caronte, infatti, continua a infiammare l’Irpinia. Fino alle ore 12:00 di sabato 3 agosto si avranno ancora temperature superiori ai valori medi stagionali di 3÷5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche l’80% e in condizioni di scarsa ventilazione.