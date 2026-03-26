Inaugurazione Dogana, il Comitato: “Risultato di 17 anni di impegno civile”

“Sabato sarà per noi del Comitato di Salvezza per la Dogana un momento straordinario, il risultato di 17 anni di impegno civile. Intanto si avvia la solita discussione sulla sua destinazione” – dichiarano dal Comitato civico in vista dell’inaugurazione.

Dogana, quale sarà la sua destinazione d’uso?

“Tutto giusto, ma non bisogna dimenticare c’è anche altro. Era un monumento in rovina, ora è restituito alla città nella sua bellezza. Mancano ancora le statue, e su questo occorre darsi da fare senza tregua, come per la piazza, affinchè non diventi un bivacco, ma un luogo libero e animato di incontro per gli avellinesi. Poi c’è il problema della destinazione d’uso, che doveva già avere soluzione. Giusto parlarne e trovare risposte adeguate, speriamo sia in testa ai problemi della nuova amministrazione, ma mai dimenticare che un rudere, uno sfacelo è tornato ad essere un monumento di splendore”.