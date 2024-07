Inaugurato l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: Volotea e EasyJet battezzano il nuovo scalo campano

Salerno, 11 luglio 2024 – Alle 8:25 di questa mattina, l’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno-Pontecagnano Faiano ha accolto il suo primo volo ufficiale. Proveniente da Nantes, l’Airbus A319 di Volotea, con 148 passeggeri a bordo, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per l’aviazione campana. A seguire, alle 8:35, un A320neo di EasyJet è atterrato da Milano Malpensa, continuando l’inaugurazione del secondo aeroporto della regione, gestito da Gesac.

La cerimonia ufficiale di apertura, si terrà alle 11:00, e vedrà la partecipazione di figure di rilievo come il ministro Matteo Salvini e il governatore Vincenzo De Luca. Gli ospiti potranno apprezzare i preparativi effettuati dai comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, inclusi i nuovi asfaltamenti delle strade di accesso e l’installazione di una nuova segnaletica. Per migliorare l’accoglienza, sono stati disposti piante e gazebo nell’area di ristoro, in attesa del nuovo terminal previsto per il 2026.

L’operatività dell’aeroporto ha richiesto una serie di interventi logistici e infrastrutturali. I collegamenti con la città di Salerno sono stati potenziati, includendo un nuovo servizio di trasporto tramite BusItalia Campania con Airlink. Inoltre, l’accordo tra i comuni e la Provincia di Salerno garantirà un servizio taxi efficiente con tariffe stabilite: 50 euro per il centro di Salerno, 35 euro per Battipaglia, 25 euro per Pontecagnano Faiano e 15 euro per Bellizzi.

La giornata inaugurale vedrà transitare oltre 400 viaggiatori attraverso il nuovo scalo, un risultato che riflette l’importanza strategica dell’aeroporto. Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, ha sottolineato come questa apertura rappresenti una rivoluzione per il turismo locale e un’opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro. Anche l’imprenditore Giuseppe Bisogno ha evidenziato l’importanza di investire nelle infrastrutture necessarie per evitare congestioni e migliorare la mobilità urbana.

Guardando al futuro, quattro compagnie aeree hanno già richiesto slot di decollo e atterraggio: Ryanair, EasyJet, Volotea e Universal Air. Attualmente, sono programmati 776 voli fino alla fine dell’anno, con l’obiettivo di raggiungere i 4 milioni di passeggeri nei prossimi anni. Ryanair, in particolare, offre quasi 55 mila posti entro fine anno, seguita da EasyJet con oltre 50 mila e Volotea con meno di 35 mila.

Nonostante il successo iniziale, il futuro dell’aeroporto presenta alcune incognite, soprattutto per la stagione invernale. Tuttavia, l’apertura del “Costa d’Amalfi” rappresenta una ventata di aria fresca per la Campania, alleggerendo il traffico aereo su Napoli-Capodichino e offrendo nuove opportunità di crescita per la regione.