Inaugurata la nuova sede di ConfCommercio ad Avellino

Taglio del nastro della nuova sede di Confcommercio ad Avellino in via Barone. A fare gli onori di casa il Presidente Confcommercio Campania distretto di Avellino Oreste La Stella, che ha definito l’inaugurazione della nuova location “un salto di qualità che rispecchia l’impegno dell’associazione nel rispondere alle esigenze dei nostri associati”.

Ovviamente il commercio vive un momento di grande difficoltà a tutte le latitudini e non solo in Irpinia. “Da Trento a Trapani le piccole attività, in particolare nei centri storici, stanno soffrendo a causa di due fattori principali: i costi di gestione eccessivamente elevati e la concorrenza spietata del commercio online, che non segue le stesse regole che i piccoli imprenditori devono rispettare” ha sottolineato La Stella.

Il Presidente del Distretto irpino aveva riposto grandi aspettative sui Distretti del Commercio, sperando che potessero rappresentare almeno un argine al problema delle chiusure. “In Campania, però – e questa non vuole essere una critica, ma un’analisi obiettiva – i Distretti sono ancora al palo. Tutti i bandi legati alla riorganizzazione e ai finanziamenti per i distretti commerciali, che avrebbero potuto sostenere lo sviluppo dei centri storici e delle piccole attività, purtroppo sono bloccati. Dobbiamo stringere i denti – ha continuato La Stella -. E i piccoli imprenditori, storicamente, sono abituati a farlo. Non chiedono corsie preferenziali o aiuti straordinari, ma sarebbe importante incentivare l’aggregazione delle piccole attività commerciali e avere come pilota le singole amministrazioni comunali. Questa non sarà la soluzione a tutti i problemi, ma potrebbe rappresentare una strada percorribile per evitare ulteriori situazioni di difficoltà estrema nel settore”.