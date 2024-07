Nell’ambito di controlli a tutela della salute pubblica e della filiera agroalimentare i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio, congiuntamente al personale SIAN -ASL di Benevento, nell’ultimo fine settimana, hanno accertato presso un’azienda di produzione e commercializzazione di prodotti da

forno nel comune di Apice (BN), inadempienze relative alla conservazione di alimenti utilizzati per la produzione di dolci. Le materie prime erano conservate in ambiente non refrigerato e che raggiungeva temperature elevate anche oltre i 36°.

Posti quindi sotto sequestro circa 3.800 Kg di alimenti deperibili e deferita all’Autorità Giudiziaria l’amministratrice unica dell’azienda. L’accurata ispezione dei locali ha potuto far rilevare altresì la presenza di 171 Kg di prodotti scaduti, anch’essi prontamente sequestrati.

I Carabinieri Forestale ed il personale ASL hanno inoltre proceduto a disporre la chiusura immediata dell’attività per assenza dei requisiti igienici dell’intera struttura e delle attrezzature impiegate nelle lavorazioni, fino al ripristino delle adeguate condizioni igienico sanitarie. Il provvedimento già eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.