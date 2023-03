In trasferta dal campo rom nel Vallo: foglio di via per due rumeni: pronti a compiere furti?

LAURO – Erano in trasferta dal campo rom di Gianturco a bordo di un’auto sprovvista di copertura assicurativa e avevano con sé oggetti e attrezzi atti allo stesso. Ovviamente non hanno saputo giustificare la loro presenza e nonostante vari “alias” spuntati alla verifica alla banca dati Sdi e’ emersa anche una sfilza di precedenti specifici per i reati di furto. Così a rovinare i piani di una coppia di cittadini rumeni ci hanno pensato gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che nell’ambito di un dispositivo rafforzato di controllo sul territorio concordato con la Questura di Avellino dopo dei primi segnali di una possibile recrudescenza di azioni predatorie nel centro del Vallo (tre furti nelle ultime due settimane, gli ultimi due ad altrettante abitazioni nella periferia al confine con la frazione Migliano) hanno intensificato i controlli in particolare sui flussi in ingresso nella zona.

Cosi’ la Volante di Via Dei Platani ha bloccato e controllato i due soggetti comunitari, denunciandoli per la guida senza patente ed emettendo proposta al Questore per il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Avellino. Una misura deterrente anche per altre batterie eventualmente pronte a colpire sulla zona. I due cittadini rumeni, rispettivamente di 23 e 25 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, a bordo di autovettura di grossa cilindrata, una BMW serie 5. Non è escluso che la loro presenza sul territorio, anche se resta una mera ipotesi al momento, possa essere collegata ai raid avvenuti nelle ultime settimane. Un’intensificazione dei controlli, quella della Polizia, che solo qualche giorno fa ha portato a scoprire in poche ore gli autori di due furti di auto (una 500 ed una Panda) avvenuti nel vicino centro di Pago Vallo Lauro. Una prima risposta da parte della Polizia per rasserenare la comunità, visto che l’allarme sociale per i furti, anche se i numeri sono ridotti, resta sempre alto. Le indagini per accertare gli autori di due dei tre raid avvenuti nei giorni scorsi a Lauro sono in corso e non si escludono sviluppi.