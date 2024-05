In mutande davanti al Tribunale, la condanna del M.I.D.

Con profondo rammarico raccogliamo dalla testata di Irpinia News la notizia riguardo la protesta contro dei presunti diritti non rispettati dei disabili da parte di un uomo denudato.

Il movente della scena consumata ieri pomeriggio dinanzi al Tribunale di Avellino sarebbe legato a dei ritardi sia nella definizione e nell’assegnazione di un medico che per alcuni esami specialistici, il M.I.D. condanna fortemente il gesto e invita chi di competenza ad attivare delle indagini sul caso affinchè si possa risalire all’autore e procedere con punizioni esemplari.

Il comportamento posto in essere offende chi tutti i giorni lotta e si batte per i proprio diritti conclude il M.I.D.