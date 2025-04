“In memoria di me, facciamo rumore”: Manifestazione pacifica a Montemiletto

In un periodo in cui le cronache purtroppo continuano a riportare notizie tragiche di femminicidi, la lotta contro la violenza di genere rimane una delle sfide più urgenti della nostra società. In risposta a questa emergenza sociale, l’associazione #nessunotocchiEva-Aps ha deciso di organizzare una manifestazione pacifica per il prossimo sabato 12 aprile 2025 alle ore 10:00, presso la Panchina Rossa in Piazza IV Novembre, a Montemiletto.

Il titolo della manifestazione, “In memoria di me, facciamo rumore”, vuole essere un monito e un invito a non dimenticare le vittime della violenza di genere, ma anche un momento di riflessione collettiva su ciò che deve essere fatto per fermare questa tragedia.

Ogni anno, infatti, oltre 3.000 donne vengono uccise in Italia e nel mondo a causa della violenza di genere, un dato drammatico che non può più essere ignorato. La manifestazione intende sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema cruciale, ma anche sollecitare un’azione concreta da parte dei governanti e della società civile per fermare questa spirale di violenza.

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di riflettere su due aspetti fondamentali nella lotta contro la violenza di genere:

Aumentare la sensibilizzazione sul tema;

Fornire maggior supporto e servizi alle vittime di violenza.

L’invito dell’associazione è aperto a tutti perché solo unendo le forze si potrà davvero fare la differenza. La frase di Maya Angelou, “Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le altre”, sarà il filo conduttore dell’incontro, ricordando a ciascuno l’importanza di dare voce a chi non può più farlo.