Cronaca In giro per Vallata con due spinelli, i carabinieri segnalano un 40enne 4 Dicembre 2020

In giro per Vallata con due spinelli, i carabinieri segnalano un 40enne. I militari della locale stazione erano impegnati in un servizio predisposto principalmente per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, quando non è passato inosservato l’anomalo atteggiamento manifestato da un uomo del posto alla vista della Gazzella.

Il 40enne è stato perquisito dai carabinieri. Addosso aveva due spinelli di marijuana. Le due sigarette artigianali sono state sottoposte a sequestro e a carico del 40enne è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa.