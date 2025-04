In Calabria con tre pistole e cinquantamila euro in contanti: arrestato 23enne di Pago

PAGO VALLO LAURO- Un ventitreenne del Vallo di Lauro, legato da parentele con esponenti apicali del clan Cava e un trentaquattrenne del nolano sono stati arrestati a Crotone con tre pistole clandestine e quasi 48.000 euro in contanti. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo stradale effettuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone sulla SS 106, in località Poggio Pudano. I militari, insospettiti dal comportamento nervoso dei due occupanti di un’auto, hanno proceduto a una perquisizione del veicolo, rinvenendo tre armi perfettamente funzionanti e pronte all’uso, insieme a 47.660 euro in contanti, nascosti in un vano ricavato nel bagagliaio. I soggetti, B.C., 34 anni, e S.C., 23 anni, residenti rispettivamente nelle province di Avellino e Napoli, sono stati arrestati in flagranza con l’ipotesi di detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Nel dettaglio, i carabinieri hanno sequestrato: una pistola Beretta calibro 7.65, priva di matricola, con 6 proiettili; una pistola Colt calibro 45, anch’essa priva di matricola, con 7 proiettili; una pistola Bernardelli calibro 22, con matricola punzonata e 7 proiettili. I due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, sono in corso per chiarire la provenienza delle armi e del denaro.