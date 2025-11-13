Impresentabili, la lista Scegliamo Monteforte: “Solo un’etichetta, non una condanna”

“Come accade prima di ogni elezione, anche stavolta la Commissione parlamentare antimafia ha pubblicato la lista dei cosiddetti “impresentabili”. E, come prevedibile, tra quei nomi compare anche quello del nostro Martino Santulli. Essere “impresentabile” non significa essere incandidabile né avere condanne penali. Si tratta di una valutazione di natura etico-morale, stabilita da una commissione parlamentare, che segnala determinate situazioni amministrative o procedurali, ma non comporta alcun divieto di candidatura.

Nel caso specifico, la segnalazione deriva esclusivamente dal fatto che il candidato ha fatto parte di una precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose. Un evento che, come noto, coinvolge l’intero consiglio comunale in modo automatico, senza che ciò implichi responsabilità personali o penali. Era una cosa che sapevamo, che ci aspettavamo, perché succede sempre così. Ma vogliamo dirlo con chiarezza: essere definito impresentabile non significa essere colpevole di nulla.

È solo una questione formale, una valutazione di tipo morale che, nel suo caso, deriva dal fatto di aver fatto parte di un’amministrazione sciolta anni fa. Ma i montefortesi lo sanno bene: Martino è una persona perbene, un amministratore capace, sempre pronto ad ascoltare tutti. È uno di noi.

Lo conoscete da anni, conoscete la sua storia, la sua disponibilità, la sua passione per questo paese. Nessuno meglio di voi può giudicarlo. Noi abbiamo scelto Martino Santulli per le sue capacità e per il contributo che può dare al paese stando nella nostra lista.

E va anche ricordato che i candidati della ex maggioranza si sono distribuiti in tutte e tre le liste. Non equamente, perché ci sono impresentabili non candidati che oggi sostengono altri. Questo dimostra che non esistono etichette “di parte”, ma solo persone e scelte individuali. Ecco perché ci dispiace vedere qualcuno che cerca di usare queste notizie per fare sciacallaggio politico, per gettare fango invece di parlare di proposte. Noi no. Noi preferiamo parlare di idee, di soluzioni, di futuro. Perché chi vuole convincere gli elettori denigrando gli altri, ha già perso.

Noi andiamo avanti, con la consapevolezza di chi sa di essere dalla parte giusta e con la forza di una comunità che non si lascia ingannare. Il 23 e 24 novembre Monteforte sceglierà il rinnovamento vero, il buon governo, la serietà e la competenza. Scegliamo Monteforte con Paolo De Falco sindaco.

E permetteteci di ricordare un fatto: anche Vincenzo De Luca, dieci anni fa, fu indicato tra gli “impresentabili”. Eppure, ha poi governato la Campania per dieci anni, con il consenso di milioni di cittadini. Le etichette passano. Le persone restano. E noi siamo orgogliosi di avere Martino Santulli al nostro fianco”.