Impresentabili, due candidati alle comunali nel mirino della Commissione Antimafia

MONTEFORTE IRPINO – Due candidati finiscono nella lista degli “impresentabili” stilata dalla Commissione Bicamerale Antimafia per le elezioni Regionali in Campania e in Puglia ed in una serie di comuni sciolti per mafia. Come riportato dalle agenzie di stampa per il Comune di Monteforte Irpino, chiamato alle urne dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso, sono impresentabili i candidati Giulia Valentino, candidata alla carica di sindaco per la lista “Noi per Monteforte”, già assessore del comune sciolto; la candidatura di Martino Santulli, candidato per la lista “Scegliamo Monteforte-Paolo De Falco-sindaco”, già assessore del comune sciolto. Sono risultati dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia, in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo nell’ambito della seduta della Commissione riferendo l’esito dei tradizionali controlli sui cosiddetti ‘impresentabili’. In particolare sono finiti nel mirino otto candidati alle regionali e otto candidati alle comunali.