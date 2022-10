Impatto tra auto e scooter in centro città, giovane in ospedale. E’ successo questa mattina, verso le 8, in corso Europa, per la precisione all’altezza della Chiesa del Rosario. L’impatto tra l’autovettura ed un ciclomotore è stato abbastanza violento. Ad avere la peggio il ragazzo in sella al motociclo, il quale è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Il giovane non corre pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco.

Ieri invece i caschi rossi sono sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 40 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio di un’autovettura in transito. Le tre persone a bordo dell’auto, dirette ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.