Immunoterapia oncologica, l’IRCCS Pascale apre a Mercogliano il primo Polo di Ricerca del Sud Italia

Sarà inaugurato lunedì 16 marzo, alle ore 11:00, il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale, un centro di ricerca unico nel suo genere interamente dedicato all’immunoterapia oncologica, la frontiera più avanzata nella lotta contro i tumori. La struttura sorgerà a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco, rappresentando un passo decisivo nel rafforzamento della rete scientifica campana.

Il nuovo Centro nasce grazie alla donazione della Fondazione Irti, presieduta da Natalino Irti, che ha scelto di sostenere un progetto ad altissimo valore scientifico e sociale. L’hub sarà dotato di tecnologie di ultima generazione e avrà come obiettivo lo studio dei meccanismi di resistenza alle cure, la personalizzazione dei trattamenti e lo sviluppo di strategie per rendere l’immunoterapia sempre più accessibile, “democratica” ed efficace per tutti i pazienti.

Un polo che rafforza la leadership scientifica della Campania

Con questa inaugurazione, la Campania consolida il proprio ruolo di riferimento nel Mediterraneo per la ricerca oncologica. Il Centro si inserisce nella visione dell’IRCCS Pascale, da anni impegnato nello sviluppo di terapie innovative e nella costruzione di reti collaborative tra clinica, ricerca e territorio.

Gli interventi istituzionali

Alla cerimonia prenderanno parte figure di primo piano della ricerca oncologica italiana:

Alfredo Budillon , Direttore Scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli;

, Direttore Scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli; Paolo Ascierto , Professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale;

, Professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale; Laura Tafani, in rappresentanza della Fondazione Irti.

Saranno presenti anche i ricercatori che opereranno direttamente nel nuovo Centro: Gabriele Madonna, Domenico Mallardo, Caterina Costa e Marilena Capone, professionisti già impegnati in progetti di ricerca avanzata nel campo dell’immunoterapia.

Un investimento sul futuro delle cure oncologiche

L’apertura del polo di Mercogliano rappresenta un investimento strategico per il territorio e per l’intero sistema sanitario nazionale segnando, dunque, un momento di grande rilevanza per la comunità scientifica e per i cittadini e confermando la volontà di costruire in Campania un ecosistema della ricerca capace di attrarre talenti, risorse e, più di tutto, nuove opportunità di cura.