Imbriani, dopo la festa l’edificio è pronto a venire giù

Una scuola che non ci sarà più. Perchè l’Imbriani, ad ogni modo, anche quando sarà ricostruito, non sarà più come prima. Un pezzo importantissimo della storia avellinese dice addio, almeno fisicamente, ma resta nel cuore di tutti coloro che, in questi ultimi 50 anni, hanno avuto a che fare con esso.

Docenti, alunni, collaboratori ma anche chi aveva amici o amiche, fidanzate o fidanzati. Un simbolo per via Pescatori. E tutti hanno voluto onorarlo con una grande festa che si è tenuta al calar del sole, sotto quelle stelle che ha visto tanta gente piangere per un brutto voto in pagella, un amore finito e tanto altro.

Dopo la festa, quell’edificio è pronto a venire giù. Quanta malinconia…