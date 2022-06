Il virus non si ferma, oggi 160 positivi: in molti alle prese con il covid-bis. Anche il bollettino diffuso questa mattina dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino non induce molto all’ottimismo. I tamponi processatti, sia antigenici che molecolari, sono stati 469.

Ecco nel dettaglio

– 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Andretta;

– 2, residenti nel comune di Aquilonia;

– 12, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 8, residenti nel comune di Atripalda;

– 16, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Bisaccia;

– 2, residenti nel comune di Bonito;

– 1, residente nel comune di Calabritto;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Castelfranci;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 3, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 2, residenti nel comune di Conza della Campania;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 3, residenti nel comune di Forino;

– 4, residenti nel comune di Frigento;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 5, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Guardia Lombardi;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 3, residenti nel comune di Manocalzati;

– 4, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 1, residente nel comune di Melito Irpino;

– 5, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 7, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefredane,

– 4, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 3, residenti nel comune di Montemiletto;

– 4, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Moschiano;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 1, residente nel comune di Parolise;

– 1, residente nel comune di Paternopoli;

– 2, residenti nel comune di Pietradefusi;

– 1, residente nel comune di Prata P.U.;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 2, residenti nel comune di Rocca San Felice;

– 3, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

– 3, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 4, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 2, residenti nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 6, residenti nel comune di Solofra;

– 2, residenti nel comune di Sturno;

– 2, residenti nel comune di Summonte;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 3, residenti nel comune di Venticano;

– 2, residenti nel comune di Villamaina;

– 2, residenti nel comune di Villanova del Battista;

– 2, residenti nel comune di Volturara Irpina;

– 2, residenti nel comune di Zungoli.