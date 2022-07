Il virus continua a correre in Irpinia, oggi 833 positivi su 2.224 tamponi processati, sia antigenici che molecolari. Numeri molto alti ad Avellino. Secondo il bollettino dell’Azienda Sanitaria Locale, nel capoluogo irpino ci sono 136 contagiati. Anche ad Ariano Irpino la situazione non è delle più rassicuranti, visto che si registrano 62 casi. Non da sottovalutare nemmeno i 31 casi ad Atripalda, i 44 di Solofra ed i 46 di Montoro.

Me ecco nel dettaglio la “mappa” compleata

– 7, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 62, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 31, residenti nel comune di Atripalda;

– 15, residenti nel comune di Avella;

– 136, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 12, residenti nel comune di Baiano;

– 8, residenti nel comune di Bisaccia;

– 6, residenti nel comune di Bonito;

– 5, residenti nel comune di Calabritto;

– 7, residenti nel comune di Calitri;

– 5, residenti nel comune di Candida;

– 1, residente nel comune di Caposele;

– 6, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Carife;

– 1, residente nel comune di Casalbore;

– 4, residenti nel comune di Cassano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Castel Baronia;

– 3, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 15, residenti nel comune di Cervinara;

– 7, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chianche;

– 3, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 4, residenti nel comune di Conza della Campania;

– 7, residenti nel comune di Domicella;

– 4, residenti nel comune di Flumeri;

– 3, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 12, residenti nel comune di Forino;

– 8, residenti nel comune di Frigento;

– 6, residenti nel comune di Gesualdo;

– 2, residenti nel comune di Greci;

– 17, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 4, residenti nel comune di Grottolella;

– 4, residenti nel comune di Guardia Lombardi;

– 1, residente nel comune di Lacedonia;

– 5, residenti nel comune di Lapio;

– 2, residenti nel comune di Lauro;

– 13, residenti nel comune di Lioni;

– 2, residenti nel comune di Luogosano;

– 3, residenti nel comune di Manocalzati;

– 15, residenti nel comune di Mercogliano;

– 4, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 18, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 7, residenti nel comune di Montefalcione;

– 17, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 8, residenti nel comune di Montefredane;

– 2, residenti nel comune di Montefusco;

– 17, residenti nel comune di Montella;

– 4, residenti nel comune di Montemarano;

– 9, residenti nel comune di Montemiletto;

– 46, residenti nel comune di Montoro;

– 2, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

– 2, residenti nel comune di Moschiano;

– 14, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 16, residenti nel comune di Nusco;

– 3, residenti nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 5, residenti nel comune di Prata P.U.;

– 11, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 6, residenti nel comune di Quadrelle;

– 2, residenti nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

– 4, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 13, residenti nel comune di Rotondi;

– 2, residenti nel comune di Salza Irpina;

– 3, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

– 5, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 5, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di San Nicola Baronia;

– 3, residenti nel comune di San Potito Ultra;

– 15, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia;

– 1, residente nel comune di Santa Paolina;

– 2, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala;

– 4, residenti nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 4, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 2, residenti nel comune di Savignano Irpino;

– 1, residente nel comune di Scampitella;

– 7, residenti nel comune di Serino;

– 4, residenti nel comune di Sirignano;

– 44, residenti nel comune di Solofra;

– 6, residenti nel comune di Sorbo Serpico;

– 5, residenti nel comune di Sperone;

– 4, residenti nel comune di Sturno;

– 2, residenti nel comune di Summonte;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi;

– 4, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

– 1, residente nel comune di Trevico;

– 2, residenti nel comune di Tufo;

– 2, residenti nel comune di Vallata;

– 3, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 8, residenti nel comune di Venticano;

– 2, residenti nel comune di Villamaina;

– 5, residenti nel comune di Villanova del Battista;

– 3, residenti nel comune di Volturara Irpina;

– 1, residente nel comune di Zungoli.