Il virus continua ad uccidere: in Irpinia tre morti in poche ore. Sono deceduti ieri, al Covid Hospital dell’Azienda Moscati, 3 pazienti: una paziente di 83 anni di Baiano, ricoverata dal 27 gennaio scorso in terapia sub-intensiva; un paziente di 74 anni di San Michele di Serino, ricoverato dal 29 gennaio in terapia subintensiva e un paziente di 70 anni di Atripalda, ricoverato dal 20 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 25.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 51 pazienti: 5 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.