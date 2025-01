Il vicepresidente M5s Gubitosa: le liste di Festa nel centrosinistra? C’è il nostro veto

«Sull’eventuale candidatura di Festa in liste a supporto del centrosinistra ci sarà la nostra più netta opposizione». È quanto ha dichiarato in un’intervista rilasciata ad “Il Mattino” il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Michele Gubitosa, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri all’edizione di Avellino del quotidiano dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. «Il Movimento cinque stelle ha fatto appello a tutte le forze politiche e civiche chi si muovono in opposizione al Governo nazionale. Serve aprire un tavolo per discutere urgentemente dei temi che riguardano lo sviluppo e il futuro della Regione più importante del Mezzogiorno. Scanditi i temi, si potrà procedere alla definizione del candidato presidente. Una proposta, la nostra, che è stata recepita favorevolmente da tutte le forze di opposizione presenti in Parlamento. Ma sopratutto da chi sostiene la maggioranza di Gaetano Manfredi al comune di Napoli». Perche’ ha spiegato il parlamentare: «Il modello del sindaco Manfredi debba essere lo schema da utilizzare non solo in Campania ma anche nelle altre regioni. A mio avviso, quello da dover presentare alle politiche di fine 2027». Sulle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco di Avellino rilasciate proprio a “Il Mattino”, il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle non ha dubbi: «Le mie considerazioni sulle scelte politiche dell’ex sindaco sono note. Anzi, la mia visione negativa si aggrava di giorno in giorno, basta leggere la battaglia mediatica che ha deciso di ingaggiare contro la magistratura. Un indagato dovrebbe difendersi nel processo con gli strumenti previsti dalla legge, non attaccare con parole sconclusionate chi svolge semplicemente il proprio lavoro. Non solo, sentir parlare di meritocrazia da parte di chi avrebbe suggerito le domande del concorso pubblico per i Vigili a scapito di chi ambiva a un regolare posto di lavoro, sinceramente fa sorridere. Sulla eventuale candidatura di Festa con De Luca, non so quale possa essere la visione del governatore, ma nel caso in cui il presidente dovesse presentare delle liste a supporto del Movimento più il centrosinistra, ci sarà il mio veto sull’ex sindaco. Candidare o meno De Luca, lo ribadisco, non è un nostro problema. La stella polare è la convergenza sui temi».