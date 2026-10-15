Il Vice Capo Missione dell’Ambasciata tedesca a Roma ricevuto dal Prefetto Franca Fico

AVELLINO- Un’occasione di incontro e conoscenza reciproca, nel segno del dialogo istituzionale e della valorizzazione delle identità territoriali. Il Prefetto di Avellino, Franca Fico, ha ricevuto nella giornata odierna, presso il Palazzo del Governo, il Vice Capo Missione dell’Ambasciata tedesca a Roma, Benjamin Hanna, accompagnato dalla Consigliera del Reparto culturale, Antonia Weber. La visita ha rappresentato un momento di saluto e di benvenuto nella provincia irpina, offrendo l’opportunità di approfondirne le peculiarità e di avviare un primo confronto su temi di comune interesse. Tra gli argomenti oggetto del confronto figurano le eccellenze dell’agroalimentare irpino, con particolare riferimento alle produzioni DOP e DOCG e alle imprese orientate all’export; le opportunità offerte dal territorio nei settori della meccatronica, dell’automotive, dell’energia e dell’innovazione tecnologica; le politiche a sostegno delle aree interne e le strategie per contrastarne lo spopolamento; nonché i consolidati rapporti tra l’Irpinia e la Germania, anche alla luce della storica presenza di comunità irpine nel territorio tedesco e dei legami economici, sociali e culturali sviluppatisi nel tempo.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha omaggiato l’ospite con una pregiata opera della tradizione ceramistica di Ariano Irpino, eccellenza storica dell’artigianato artistico locale e simbolo del ricco patrimonio culturale dell’Irpinia.

Al termine del colloquio, il Prefetto ha invitato il Vice Capo Missione a tornare in Irpinia per una visita più approfondita delle realtà produttive, culturali e istituzionali della provincia. L’invito è stato accolto con vivo apprezzamento dal dott. Hanna, che ha espresso il proprio interesse a fare ritorno sul territorio in una prossima occasione. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra i due Paesi e conferma l’importanza del dialogo e della reciproca conoscenza anche attraverso la promozione delle eccellenze e delle tradizioni dei rispettivi territori