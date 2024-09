Il vescovo Aiello a Palazzo di Giustizia per la messa in memoria del Beato Livatino

Una funzione religiosa in memoria del giudice beato Rosario Livatino. Anche ad Avellino, come ha fatto due giorni fa la Suprema Corte di Cassazione con una cerimonia officiata dal cardinale Zuppi, una santa messa per ricordare il sacrificio del Beato Rosario Livatino. Ad officiarla, nell’aula al secondo piano del Palazzo di Giustizia che porta proprio il nome del magistrato vittima della mafia, sarà il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti dei magistrati, a partire dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, dell’Avvocatura e del personale di Palazzo di Giustizia.