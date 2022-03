Il valore dei servizi pubblici: venerdì incontro promosso dalla Cgil Avellino

La Cgil di Avellino con le categorie dei settori pubblici e della scuola, Flc Cgil e Funzione pubblica Fp Cgil, in vista del rinnovo Rsu in tutti i settori delle amministrazioni pubbliche, ha previsto un confronto con le segretarie generali Flc Erika Picariello, Fp Cgil Licia Morsa, con lavoratrici e lavoratori dei settori interessati. All’incontro – in programma dalle ore 17:00 di venerdì primo aprile nella sala Blu del complesso monumentale dell’ex carcere Borbonico di Avellino – interverranno anche Paolo Ricci, professore ordinario all’Università Federico II di Napoli, il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e il segretario generale Cgil Avellino, Franco Fiordellisi.

I servizi pubblici come civiltà e progresso di un paese e delle comunità locali, per un buon vivere e per dare risposte ai più bisognosi e cittadini serve rafforzare i servizi pubblici. Ovviamente oltre le risorse e progetti per il Pnrr è necessario pensare adesso al rafforzamento delle piante organiche nella pubblica ammnistrazione in generale.

È fondamentale per mantenere i servizi e migliorare il livello essenziale di assistenza e delle prestazioni assumere immediatamente lavoratrici e lavoratori. Se non si procede con un piano straordinario di assunzioni di giovani in tutte le pubbliche amministrazioni le conseguenze saranno pesantissime.

La campagna per le votazioni di rinnovo RSU è utile a rilanciare sulle assunzioni altrimenti sarà inevitabile vedere i diritti di tutti cadere a pezzi. Il perimetro di intervento dei servizi pubblici continuerà ad arretrare, ci saranno meno servizi per i cittadini e il sistema finirà al collasso, a vantaggio delle privatizzazioni dell’aumento delle disuguaglianze che peseranno sempre sui più bisognosi.

Di qui, per il bene di tutte e tutti i cittadini, rilanciamo il rafforzamento funzionale dei servizi pubblici che garantisca realmente i diritti dei cittadini e dei lavoratori come garanzia di sviluppo d progresso territoriale.