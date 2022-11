“Il Turismo di Prossimità: il ruolo delle Pro Loco”. A San Nicola Baronia convegno per sponsorizzare i falò

Si terrà venerdì 4 novembre alle ore 17:30 a San Nicola Baronia (AV) presso la chiesa di San Pasquale Baylon, il convegno dal titolo “Il Turismo di Prossimità: il ruolo delle Pro Loco”.

Al fine di sponsorizzare dopo due anni di stop causa covid la 15° edizione de “I falò di San Nicola”, manifestazione di rilievo regionale che si svolgerà a San Nicola Baronia il 6 e il 7 dicembre prossimo. Gli attori della promozione territoriale prima fra tutte la Pro Loco i faló di San Nicola, hanno inteso coinvolgere associazioni e istituzioni per confrontarsi sulla promozione del turismo e l’organizzazione delle iniziative legate al tema con lo scopo di stimolare, far riflettere, fare rete e sviluppare collaborazioni.

“È importante che si accresca un lavoro sinergico tra gli attori che promuovono lo sviluppo turistico- Daniele Capobianco attuale Presidente della Pro Loco locale – dalla promozione all’accoglienza turistica; dalle iniziative di promozione come questa alle manifestazioni a sostegno dei territori, della produttività e di tutto il settore turistico”. Il convegno mira a rimarcare l’importanza del turismo di prossimità, per un’economia di paese, per un sano divertimento e per ritrovarsi nella semplicità. “Vogliamo porre l’attenzione al dover mettere in rete il patrimonio del nostro territorio all’interno del fenomeno turistico andando a ricoprire svariati ambiti: da quello culturale all’enogastronomico, investendo di più nei beni e puntando anche sull’innovazione”, Giuseppe Buccio precedente Presidente della Pro Loco che con questo evento intende anche ringraziare e congratularsi con il nuovo direttivo. Al termine del convegno ci sarà un momento conviviale “Il Vino e le Tradizioni, aspettando i falò”, durante il quale si terrà anche il contest enologico “Tre Vini”.