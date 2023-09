Il trucco permanente occhi eye liner

Un elemento molto amato e molto apprezzato per quanto riguarda il trucco occhi è sicuramente l’eyeliner (che in inglese significa appunto “delineatore per gli occhi”). Si tratta di una linea, generalmente di colore nero, ma può essere anche colorata, che si applica sull’occhio a livello della rima delle ciglia. Non è sempre semplice applicare l’eyeliner, sia per questioni di manualità, sia anche per problemi di vista come magari l’astigmatismo o la presbiopia. La visione da vicino, in questo caso, è abbastanza compromessa e si fa fatica a mettere a fuoco la zona. Pertanto, chi non può o non vuole dedicarsi a questa attività, può decidere di affidarsi al trucco permanente vedi https://alessandracarchentruccopermanente.it/ . Si tratta una metodica di tatuaggio semipermanente che consente di disegnare l’eyeliner sugli occhi e di non doversi più preoccupare di applicarlo giornalmente manualmente sulla palpebra e poi di struccarsi.

Quali tecniche di eyeliner permanente esistono

Il trucco permanente eyeliner prevede tre tecniche diverse. La prima è quello sulla rima ciliare, che consente di ottenere una linea abbastanza sottile, appunto, sulla rima cigliare. Si tratta di un’applicazione abbastanza semplice e naturale, che rende lo sguardo più intenso. Infatti è perfetta per chi non cerca un effetto make up vero e proprio, ma vuole comunque valorizzare i propri occhi. La seconda è l’eyeliner grafico, che l’applicazione classica superiore ad effetto make up. È la tecnica più adatta a chi cerca un effetto estetico più visibile ed intenso e può essere regolato, in termini di dimensioni e di spessore, in base alla richiesta e all’esigenza del cliente. La terza e ultima è l’eyeliner sfumato, che ricorda invece una sfumatura ad ombretto. La resa è meno intensa rispetto all’eyeliner grafico, perché è, appunto, più sfumato, ma comunque esteticamente davvero sorprendente. In più, è la metodica più complessa e richiede che l’operatore abbia una grande esperienza in materia.

Il trucco permanente occhi dura per sempre? Come si toglie

Se da un lato il trucco permanente può rappresentare il vantaggio di non dover stare a truccarsi ogni giorno, spendendo tempo e risorse, dall’altra parte, l’idea di un qualcosa che dura per sempre, può spaventare qualcuno. In realtà, il trucco permanente dovrebbe essere chiamato, in maniera più precisa, trucco semipermanente, perché non dura davvero per sempre. Dura molti mesi, in alcuni casi anche fino a un anno e mezzo, due anni (anche se perde di intensità nel frattempo), ma non dura per sempre. Cosa che invece accade con i tatuaggi tradizionali, in cui i colori penetrano in profondità nella pelle. Infatti, per mantenere i risultati nel tempo, vanno fatti dei ritocchi periodici ogni 6 mesi circa. Se invece ci si stanca del risultato e si vuole rimuoverlo, è possibile farlo senza sottoporsi a sedute di laser o di rimozione tatuaggio, come invece accade con i tattoo classici. Questo perché i pigmenti vengono iniettati nel livello più superficiale del derma e si tratta di colori che sono assolutamente biocompatibili ed anallergici e quindi l’organismo riesce a smaltirli con il passare del tempo.