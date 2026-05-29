Il sindaco Pizza: “per metà giugno l’insediamento, la giunta sarà pronta”

Il nuovo Consiglio comunale di Avellino non potrà esprimersi in tempo per l’elezione del nuovo presidente della Provincia. I tempi, infatti, sono troppo ristretti. A confermarlo è stato il sindaco “in pectore” Nello Pizza, intervenuto questa mattina all’iniziativa “Percorsi di Legalità”, promossa dalla Questura di Avellino presso l’ex cinema Eliseo. «Sicuramente per le Provinciali non sarà possibile l’insediamento della nuova assise – ha chiarito Pizza – perché entro il giorno 5 bisogna completare tutto e quindi non sarà proprio possibile. Credo che immediatamente dopo la metà di giugno potremo essere proclamati, quindi non penso prima».

Il futuro primo cittadino ha poi fatto riferimento anche alla composizione della nuova Giunta, lasciando intendere che l’esecutivo sarà pronto contestualmente all’insediamento del Consiglio comunale. «È chiaro che, al momento dell’insediamento, avremo anche l’esecutivo pronto. Sarà una giunta politica, poi valuteremo – ha spiegato Pizza –. Molto dipenderà anche dalla distribuzione delle deleghe e da quelle che vorrò tenere per me. Insomma, bisognerà fare una serie di valutazioni».