Il sindaco Festa svela la prima sorpresa di Pasqua per gli avellinesi: l'8 maggio riparte il mercato 25 Marzo 2021

Alpi – Lo aveva annunciato nella sua consueta diretta facebook del lunedì sera. “Avellinesi, per Pasqua ho in serbo per voi tre sorprese”. La prima è uscita in anticipo dall’uovo di cioccolato del sindaco Gianluca Festa. Il 9 maggio, finalmente, riapre il mercato bisettimanale. A Campo Genova. Il giorno fatidico, che presumibilmente sarà anticipato a sabato 8, è venuto fuori al termine del summit convocato dal Prefetto Paola Spena.

A Palazzo di Governo, sono state convocate le parti. Oltre al primo cittadino, i rappresentanti delle associazioni di categoria. Dopo 14 mesi, la luce in fondo al tunnel. Da domani tutti al lavoro. Le associazioni per definire gli aventi diritto alla postazione, il Comune per gli ultimi dettagli utili a rendere praticabile Campo Genova. Mancano piccoli accorgimenti, per la festa della mamma sarà tutto pronto.