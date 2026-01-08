Il sindaco di Grottolella: “I piccoli borghi si stanno svuotando, servono interventi mirati per salvarli”

Ad Avellino arriva l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, in occasione del confronto che si è tenuto al Circolo della Stampa dal titolo “Europa e Territori. Incontro di ascolto e confronto”. L’appuntamento è stato l’occasione per discutere del ruolo dell’Europa e di ciò che può fare concretamente per le piccole realtà delle aree interne.

Tra gli interventi quello del sindaco di Grottolella, Antonio Spiniello, che ha acceso i riflettori sulle difficoltà vissute dai piccoli borghi: «Noi stiamo pagando una pessima programmazione che è avvenuta negli anni, anzi nei decenni passati, per cui oggi i borghi, i piccoli borghi in modo particolare, si stanno completamente svuotando. Occorre un’inversione di tendenza per poter permettere la sopravvivenza di queste piccole comunità e, ovviamente, interventi che non siano a pioggia ma mirati alle peculiarità dei territori. Solo così si può riprendere un po’ l’economia locale».

Il primo cittadino è intervenuto insieme a Sara Spiniello, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Avellino. Nel corso dell’incontro si sono susseguiti numerosi contributi che hanno arricchito il dibattito, a partire da quello dello stesso Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, fino agli interventi di Giovanna Perna, presidente dell’associazione Il Lampione della Cantanata, e Pasquale Luca Nacca, presidente dell’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

Sono intervenuti inoltre Alfredo Riccio, rappresentante degli interessi animalisti a Montecitorio, Giulio De Angelis, vicepresidente nazionale Federcomadest, Pietro Caterini, dirigente scolastico, Virgilio Caivano, del Coordinamento nazionale Piccoli Comuni Italiani, Antonio Dello Iaco, vicepresidente di Legambiente Avellino, e Teobaldo Acone, ambasciatore Città del Vino.