Il Sindaco di Grottaminarda nomina Assessore Marisa Graziano

Con proprio decreto del 2 maggio 2025, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, nomina Assessore Marisa Graziano.

Il provvedimento fa seguito alle dimissioni da Assessore da parte di Virginia Pascucci che resta Presidente del Consiglio comunale.

«Come preannunciato – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – ho proceduto ad una verifica programmatico-amministrativa, ad una integrazione del programma della Rinascita e ad un nuovo innesto in Giunta con la Consigliera Marisa Graziano. A quest’ultima l’augurio di un proficuo lavoro nell’ambito delle importanti deleghe ricevute, certo che potrà svolgere al meglio il ruolo che le ho conferito.

All’Assessore uscente Virginia Pascucci un sentito ringraziamento per il contributo dato e per quello che continuerà a dare nelle vesti di Presidente del Consiglio, ruolo che svolge in maniera esemplare».

Queste le deleghe conferite, con lo stesso decreto, dal Sindaco all’Assessore Graziano:

Politiche Sociali;

Servizi sanitari territoriali;

Rapporti con le Istituzioni Regionali e Provinciali;

Valorizzazione del Territorio;

Trasporti;

Stazione Irpinia e Piattaforma Logistica.