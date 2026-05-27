“Il Semaforo delle Emozioni”, al via al Liceo Scientifico Mancini il progetto di educazione affettiva

Prende il via ufficialmente il progetto «Il Semaforo delle Emozioni», un’iniziativa formativa innovativa che coinvolgerà 13 classi e circa 250 studenti dell’istituto Liceo Scientifico “P.S. Mancini” nel corso dell’anno scolastico 2025/26 – 2026/27. La manifestazione di presentazione, presieduta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola Anna Gianfelice, avrà luogo il 03 giugno 2026 , dalle ore 15.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico P. S. Mancini, in via De Conciliis n.1.

Il progetto nasce in risposta all’Avviso pubblico decreto n. 1186 del 16 luglio 2025, la Direzione Generale per le Politiche Sociali della Regione Campania “Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni” ed è pensato per fornire agli adolescenti strumenti concreti per comprendere le proprie emozioni e costruire relazioni sane e rispettose.

Un percorso in tre fasi per 25 ore di formazione

Il progetto si articola in 10 incontri per un totale di 25 ore, distribuite da maggio a dicembre 2026, con attività in orario extrascolastico:

● Fase 1 – Evento di presentazione (3 giugno 2026): lancio del progetto rivolto a tutte le classi prime, con introduzione al tema delle emozioni, somministrazione del questionario iniziale e coinvolgimento di famiglie e organi di stampa.

● Fase 2 – Laboratori di parità di genere e educazione all’affettività (Settembre–Ottobre 2026): 4 gruppi di classi seconde lavoreranno su corpo, emozioni, rispetto reciproco, stereotipi di genere e relazioni sane, con il contributo di una ginecologa e di una psicologa.

● Fase 3 – Laboratorio Bullismo, Cyberbullismo e Social Media (Novembre 2026): un gruppo selezionato di studenti di classi seconde e terze approfondirà le dinamiche di violenza online e la gestione responsabile dei social media.

● Fase 4 – Produzione tecnica della Chatbot (Novembre–Dicembre 2026): co-progettazione e sviluppo della Chatbot «Semaforo delle Emozioni» con il supporto della docente di informatica e della psicologa.

● Fase 5 – Manifestazione finale (Dicembre 2026): presentazione del prototipo della Chatbot e del Manifesto degli Studenti ad autorità, famiglie e comunità scolastica.

La Chatbot «Semaforo delle Emozioni»: l’innovazione al servizio del benessere

Il cuore tecnologico del progetto è la Chatbot «Semaforo delle Emozioni», uno strumento digitale innovativo co-progettato dagli stessi studenti. Attraverso un questionario interattivo, la chatbot classificherà le risposte degli utenti con i colori del semaforo (verde, giallo, rosso) per stimolare una riflessione sulla propria consapevolezza emotiva e sui temi della parità di genere. Lo strumento sarà accessibile a tutti i 270 alunni delle classi seconde, estendendo il beneficio del percorso ben oltre il gruppo ristretto dei partecipanti diretti.

Un team multidisciplinare per una formazione di qualità

Il progetto si avvale di un team multidisciplinare composto da tre tutor responsabili (prof.sse Lucrezia Vitale, Elvira Limone e Roberta Liguori, una psicologa (12 ore), una ginecologa (4 ore), la docente di informatica prof.ssa L. Vitale (5 ore). Saranno inoltre coinvolti partner istituzionali quali il Provveditorato agli Studi, la Polizia di Stato e i referenti dei Centri Antiviolenza.

Risultati attesi e impatto sulla comunità scolastica

Al termine del percorso sono attesi i seguenti prodotti e risultati:

● Prototipo funzionante della Chatbot «Semaforo delle Emozioni» come strumento

permanente di auto-valutazione emotiva per l’intero istituto.

● Manifesto degli Studenti con principi e buone pratiche per la convivenza positiva e il contrasto alla violenza di genere.

● Sviluppo di competenze trasversali emotive, relazionali e di cittadinanza digitale negli studenti partecipanti.

«Il Semaforo delle Emozioni» rappresenta un investimento strategico nella costruzione di una comunità scolastica più sicura, empatica e digitalmente consapevole, con un impatto che si estende dall’aula all’intera comunità territoriale.