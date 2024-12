Il segretario del Circolo Pd di San Martino V. C.: “Catapultati nella gogna mediatica”

Si riporta la nota a firma del Segretario dimissionario del Circolo PD “Martino Vellotti”, Flavio Pisano, e dei membri di Segreteria Ivan Clemente, Mario D’Alessio, Antonio Fucci (1980), Giuseppe Ienco.

Il Circolo PD di San Martino Valle Caudina è stato, negli ultimi giorni, al centro di un evento mediatico senza precedenti. Una vicenda relativa ad un mero errore riportato in un file excel, dove – su oltre 300 righe – il nominativo di un ex iscritto (che quando ci siamo insediati nel Giugno del 2022 già compariva nell’elenco dei tesserati dell’anno precedente) non era stato cancellato, è deflagrata come una bomba che ci ha travolto, nostro malgrado, e senza che noi avessimo altre responsabilità. Ci siamo ritrovati a dover dare spiegazioni ai nostri familiari, ai nostri amici in una tempesta perfetta, molto più grande e potente di noi. Un semplice errore di tastiera ci ha catapultato alla gogna mediatica su tutti i giornali nazionali, sbattuti in prima pagina come se fossimo dei mostri, dei delinquenti.

Ebbene, le cose non stanno proprio così, e chi ci conosce da vicino lo sa; non a caso, in queste ore, non si ferma l’ondata di solidarietà ad affetto – nei nostri riguardi – di tante persone, che ringraziamo di cuore, anche estranee al mondo della politica: noi siamo e saremo sempre gente perbene. Con trasparenza ed integrità, abbiamo agito ogni giorno con grande impegno, sacrificando famiglie e tempo libero per una passione che ci ha accomunato: quella per la politica ed in particolare per la nostra comunità, per il nostro paese. Persone talmente corrette che, subito, abbiamo fatto ammenda a chi ci ha chiesto spiegazioni sull’accaduto; e che ancora oggi, nonostante i fatti siano stati chiariti, restiamo dispiaciuti per l’equivoco che – nostro malgrado – si è generato.

Nei nostri due anni e mezzo di mandato, e non lo diciamo noi, siamo stati tra i Circoli più operosi di tutta la provincia di Avellino, e forse anche della Campania. Ci siamo sempre rimboccati le maniche per organizzare eventi, dibattiti, feste. Ma – evidentemente – il nostro attivismo ed i nostri risultati hanno infastidito qualcuno che, magari, sta “vicino” a noi. Questo qualcuno che, probabilmente, oggi festeggia le nostre dimissioni, ma… attenzione… la partita non finisce qua, anzi.

Vogliamo chiarire che ci siamo dimessi non perché ci sentiamo colpevoli di qualcosa. Ci siamo dimessi – esclusivamente – per senso di responsabilità verso i nostri iscritti, e lo abbiamo fatto affinché l’aria torni ad essere respirabile; ed usciamo da questo gioco al massacro a testa alta, con la coscienza pulita. E ci dimettiamo consapevoli che questa vicenda non fa altro che rafforzare la nostra convinzione, la nostra passione, la nostra voglia di stare al servizio della comunità. Noi non ci sentiamo sconfitti, né molleremo di un millimetro, anzi.

Adesso ci prenderemo un periodo di riposo, ma ben presto torneremo al lavoro: in mezzo alla gente, per il solito obiettivo: il bene della nostra comunità. Ringraziamo, ancora, tutti coloro che ci hanno espresso affetto e solidarietà, e sappiamo che il tempo è galantuomo: andremo avanti sempre più forti ed orgogliosi di noi stessi!