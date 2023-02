Il “romanzo” sul Fantacalcio: sport, amore e amicizia

L’Italia e’ un paese di poeti, santi, navigatori e si puo’ dire anche di fantallenatori. Visto che se ne contano almeno otto milioni. Cosi’ un giovane praticante avvocato avellnese, anche lui fantallenatore, Giuseppe Maria De Maio ha deciso di dedicare un romanzo in cui oltre alle intense attivita’ per preparare le aste di fine agosto nella stessa trama ci sono altri temi della vita quotidiana. Ogni anno Edoardo, il protagonista del romanzo, organizza il suo Fantacalcio. Studia molto ma è l’unico del gruppo a non averlo mai vinto. Desidera farcela, almeno una volta, per poi smettere. La decima edizione del torneo darà vita a un’appassionante stagione fantacalcistica, che andrà di pari passo con le sue avventure sentimentali.

Nelle 136 pagine di “L’anno prossimo non contatemi” (Urbone Publishing 2023) infatti non c’e’ il solito manuale per fantallenatore, ma uno dei romanzi sul gioco che tra fine agosto e settembre vede milioni di italiani impegnati in aste, studio dei calciatori e in quello che negli ultimi anni e’ diventato un vero e proprio “fenomeno” a cui si dedicano fasce d’eta’ varie e profili che hanno tante caratteristiche e tipologie diverse. Un romanzo in cui si intrecciano i temi del calcio e quelli dell’amore e dell’amicizia. Raccontare il fantacalcio fa emergere anche la stretta relazione tra “gli amici di sempre” e gli effetti sulle relazioni sentimentali. Una pagina quanto mai attuale che il giovane praticante avvocato avellinese con la passione della scrittura Giuseppe Maria De Maio ha realizzato per superare tanti stereotipi che circolano su questo famoso gioco e soprattutto per mettere nero su bianco un sua idea. Si tratta di uno dei pochi approcci “romanzati” ad un mondo dove ancora la tecnologia non ha annullato i rapporti sociali e le interazioni. Il Fantacalcio infatti rafforza il legame tra sport e amicizia.

Come nasce questo libro?

“All’inizio del 2021 ho voluto dare seguito ad un’idea che mi balenava nella mente da tanto tempo. Avevo questa storia in mente e ho finito di scriverla nell’estate, in occasione degli Europei, che abbiamo festeggiato con la vittoria dell’Italia. E’ seguito il lavoro con un editor professionista, concluso nella primavera del 2022 e poi, dopo averlo inviato a varie case editrici e’ arrivato il si dalla Urbone Publishing di San Andrea di Conza, che si occupa di letteratura sportiva e questa settimana c’e’ stata la pubblicazione”.

Quanto c’e’ di Giuseppe Maria nel personaggio principale, ovvero in Edoardo?

C’e’ molto di Giuseppe Maria nella figura di Edoardo, il ragazzo che organizza il fantacalcio ogni anno, da dieci con gli amici di sempre. Edoardo e’ quello che studia di piu’, quello piu’ informato, che organizza le aste, sa tutto di ogni giocatore pero’ e’ anche l’unico del gruppo che non l’ha mai vinto e che desidera farlo per poi smettere, da qui il titolo dell’opera: l’anno prossimo non contatemi. L’ anno prossimo non contatemi e’ anche un’espressione molto utilizzata tra i fantallenatori, perche’ e’ un po il gioco del demonio, che ti porta all’esasperazione. Per cui ogni volta il fantallenatore ripete: basta, non lo faccio piu’, il prossimo anno non contatemi. Poi, puntualmente, come Edoardo, il fantallenatore vero e’ quello che a meta’ luglio sa a memoria gia’ le formazioni delle squadre neopromosse.

Nonostante il fenomeno sia sempre piu’ crescente ci sono pochi esempi di romanzi?

Il Fantacalcio, per quanto sia diventato un fenomeno mediatico e che negli ultimi due o tre anni ha ulteriormente incrementato il bacino di utenza da sei milioni e ottocentomila a piu di otto milioni di utenti fantallenatori iscritti in italia tra i 15 e i 50 anni, non ha registrato una vasta produzione letteraria. Questo non e’ un manuale di fantacalcio, cioe’ non leggerete come vincere il fantacalcio. E’ un romanzo. E come romanzo ci sono poche produzioni in tutta Italia.

Qual e’ stato lo stimolo per giungere a quest’opera?

Mi ha stimolato per la produzione letteraria il fatto che ci fossero cosi’ tanti stereotipi di fantallenatori, cosi’ tante vicende che li accomunassero . Perche’ alla fine ognuno di noi ha quello che arriva impreparato all’asta o la conduce con le indicazioni del cugino o del fratello, invece nel libro ci sara’ proprio la scoperta di ogni tipologia di fantallenatore.