Il ritrovamento del cagnolino Yula grazie ai Carabinieri Forestali

Lioni – Lacedonia una storia a lieto fine. Il cagnolino Yula è ritornato tra le braccia dei suoi padroni a Lioni grazie ai Carabinieri forestali di Lacedonia, che lo hanno ritrovato mentre vagava disorientato nel borgo dell’Irpinia d’Oriente. Lo hanno portato subito in caserma, dove Yula ha conquistato tutti con la sua simpatia. Il cagnolino è munito di microchip. Il maresciallo Roberto Nunzio Sorrenti, comandante del nucleo carabinieri forestali di Lacedonia, ha subito avvertito i proprietari. Il vivace cagnolino era scomparso da Lioni il giorno prima, grande il dispiacere di tutti i membri della famiglia che lo hanno cercato in ogni angolo del paese, la notizia della scomparsa aveva intristito molto anche i nipotini arrivati per festeggiare il Natale dagli Stati Uniti. I piccoli adorano giocare con Yula e ora potranno continuare a farlo.