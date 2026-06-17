“Il Re del Pastello”: la pittura di Casciaro raccontata nel libro di Vito Carbonara

Sabato 20 giugno alle 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro di Vito Carbonara dedicato al pittore Giuseppe Casciaro, “Il Re del Pastello”, ai vertici dell’arte italiana di fine Novecento.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino, Antonio Iuliano, sindaco di Nusco, ed Edoardo De Luca, sindaco di Ortelle, paese natale dell’artista. Una cornice che sottolinea la volontà di valorizzare un patrimonio culturale condiviso tra Irpinia e Salento, territori entrambi legati alla biografia e alla produzione di Casciaro. La presentazione sarà arricchita da una video‑antologia delle opere del maestro.

Nel dialogare con l’autore, vi saranno gli interventi seguenti:

Giovanni Marino — Presidente dell’associazione “Casa di Giuseppe Casciaro”

— Presidente dell’associazione “Casa di Giuseppe Casciaro” Giuseppe Iuliano — Poeta e scrittore meridionalista

— Poeta e scrittore meridionalista Cinzia Virno — Storica dell’arte, esperta di Ottocento e Novecento.

Modera il giornalista Fiore Carullo.