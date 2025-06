Il questore Picone vieta i funerali pubblici per la mamma dell’ex boss  Graziano

QUINDICI- Il questore di Avellino Pasquale Picone ha vietato con un’ordinanza firmata nella giornata di ieri i funerali in forma pubblica per la ottantenne mamma dell’ ex boss quindicese, collaboratore di giustizia Felice Graziano, alias Felicione. L’ottantaseienne e’ deceduta due giorni fa al Moscati di Avellino. Nel pomeriggio di oggi, come comparso anche sui manifesti affissi nel Vallo di Lauro, si sarebbero dovute celebrare le esequie. Ma nel frattempo e’ intervenuto il provvedimento del questore di Avellino, che per motivi di ordine pubblico ha vietato la cerimonia. Questa mattina alle otto, in forma strettamente privata, si sono svolte le esequie nel cimitero di Quindici, in una cornice di massima sicurezza garantita dal personale del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi e della Compagnia dei Carabinieri di Baiano.