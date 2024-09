Il primo messaggio dopo la scarcerazione di Festa: da domani di nuovo insieme a voi

AVELLINO- Una foto con il fratello Danilo e il primo messaggio lanciato subito sulla sua pagina Facebook. L’ex sindaco Gianluca Festa, rimesso in liberta’ dopo 153 giorni dai giudici della Corte di Cassazione non ha perso certo tempo a mettersi nuovamente in moto via social: “Ho atteso 154 giorni questo momento. La giustizia alla fine prevale sempre. Da domani di nuovo insieme a voi!”. Si attende di comprendere quali sono stati I motivi di annullamento delle due ordinanze, se si tratta cioè di una valutazione limitata alle sole esigenze cautelari o altro. Intanto l’ex sindaco torna libero e già in pista con un messaggio a pochi minuti dalla sua scarcerazione.