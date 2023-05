Il primo charity market in Irpinia è a Serino

Conto alla rovescia per l’inaugurazione del CHARITY MARKET, il mercatino della Carità a Serino che si terrà il 28 maggio a “Casa di Laura” e da lì OGNI ultima domenica del mese. . L’iniziativa è dell’associazione SERINO HUMANITAS che è nata da solo un anno, ma ha già in attivo ventisette eventi a inclusione sociale.

La presidente Laura Rocco ” il CHARITY market non solo sottolinea l’importanza del donare per donare, ma anche il concetto semplice del riciclo. Tutto servirà ad aiutare le tante famiglie che sosteniamo e in più ci sta a cuore il progetto LE DONNE SERINO HUMANITAS PER LE DONNE ERITREE, i ricami delle donne del villaggio di Mai Mine, il cui ricavato andrà a loro.

Ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile se non ci fosse un gruppo compatto delle volontarie che donano il loro tempo per gli altri. La rivoluzione sociale parte da qui”.