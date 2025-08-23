Il presidente Luca De Angelis lancia l’allarme: “Le tasse automobilistiche mettono in ginocchio il volontariato”

La Misericordia del Partenio – “Mercogliano ODV” lancia un appello urgente alle istituzioni regionali. Il presidente Luca De Angelis denuncia con fermezza la ricezione di cartelle esattoriali per oltre 2.000 euro, relative al mancato pagamento del bollo auto per i mezzi intestati all’associazione, nonostante il loro utilizzo esclusivo per scopi sociali e assistenziali.

“È inaccettabile – dichiara De Angelis – che le associazioni di volontariato che operano con spirito di servizio puro e che si sostengono esclusivamente con offerte e sponsorizzazioni, debbano oggi fronteggiare oneri fiscali che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Le esenzioni oggi valgono solo per ambulanze e mezzi speciali, ma molti dei nostri veicoli – furgoni e auto – sono utilizzati quotidianamente per accompagnare anziani, disabili e persone fragili verso ospedali, centri di riabilitazione e visite mediche. Non è giusto che questi mezzi non siano considerati alla stregua degli altri veicoli di soccorso”.

A differenza di altre regioni italiane, in Campania non è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli intestati ad associazioni ONLUS iscritte regolarmente al RUNTS, a meno che non si tratti di ambulanze. “Questo crea un danno enorme, soprattutto alle piccole realtà del volontariato – aggiunge De Angelis – che già affrontano enormi difficoltà per mancanza di sostegno pubblico. È paradossale che chi supplisce spesso alle carenze del sistema sanitario debba anche pagare di tasca propria per continuare a farlo.”

L’associazione rivolge un appello urgente al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al Consigliere Regionale Enzo Alaia affinché prendano in carico la questione. “Chiediamo l’adozione immediata di un provvedimento di esenzione dal bollo auto per tutti i mezzi intestati alle associazioni iscritte al RUNTS, con la conseguente cancellazione delle cartelle già emesse. È un atto di giustizia sociale che riconoscerebbe concretamente il ruolo fondamentale del volontariato nel tessuto sociale della nostra regione.”

La Misericordia del Partenio – Mercogliano ODV si augura che le istituzioni possano avviare quanto prima una riflessione seria e responsabile, nel rispetto del lavoro silenzioso e prezioso che ogni giorno migliaia di volontari svolgono a servizio delle comunità locali.