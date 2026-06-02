Il Prefetto Riflesso: “L’80° della Repubblica sia una festa di tutti, da vivere con consapevolezza e allegria”

Ottant’anni di storia, democrazia e identità nazionale vissuti e celebrati ad Avellino. In occasione dell’80º anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Prefettura ha promosso una straordinaria giornata di iniziative ideata per coinvolgere l’intera comunità in un grande momento di condivisione civile e partecipazione. Una ricorrenza caratterizzata da una massiccia affluenza di cittadini e da un profondo senso delle istituzioni, che ha visto riunite le massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Il programma delle celebrazioni ha preso ufficialmente il via alle ore 10:00 in via Matteotti, con la solenne deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti. Davanti al reparto di formazione schierato per gli onori, si sono succeduti i momenti più toccanti della mattinata: la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

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A guidare la cerimonia è stato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che nel suo saluto istituzionale ha richiamato l’importanza della memoria, del servizio e della responsabilità condivisa, pilastri fondamentali della vita democratica del Paese. “È una giornata importantissima. Richiamiamo innanzitutto i valori della Repubblica e ciò che essa rappresenta, ma aggiungiamo anche un momento di aggregazione e di gioia. Spero che venga vissuta in questo modo. Mi auguro che sia una giornata vissuta insieme, con consapevolezza ma anche con allegria”.

Dalle 10:30 la festa si è spostata lungo Corso Vittorio Emanuele, trasformato per l’occasione in una vetrina a cielo aperto della sicurezza e del servizio pubblico. Cittadini e visitatori, dai più grandi ai più piccoli, hanno potuto toccare con mano il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate grazie alla mostra statica curata dal 232º Reggimento Trasmissioni di Avellino.

Presente anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, guidato dal Comandante Provinciale Alessandra Rilievi. I Vigili del Fuoco, oltre ad aver partecipato in via Matteotti con un picchetto d’onore, hanno allestito sul Corso – in stretta collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – un’esposizione di automezzi e attrezzature operative, riscuotendo un grandissimo interesse e confermando il legame indissolubile e d’affetto che unisce la cittadinanza agli operatori del soccorso.

Le celebrazioni non si fermano qui e si preparano a vivere un finale di grandissimo coinvolgimento popolare.