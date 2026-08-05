Il Prefetto Franca Fico incontra il Sindaco di Avellino Nello Pizza

Questo pomeriggio, nell’ambito dei primi incontri istituzionali successivi al suo insediamento, il Prefetto di Avellino, Franca Fico, ha incontrato a Palazzo di Governo il Sindaco del Comune capoluogo, Nello Pizza.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e reciproca disponibilità e ha rappresentato una prima occasione di confronto tra il Prefetto e il Sindaco sui principali dossier che riguardano la città di Avellino e il suo ruolo nel più ampio contesto provinciale.

Nel corso del colloquio sono stati esaminati i temi di maggiore interesse per la comunità cittadina, con particolare attenzione ai profili della sicurezza e della tutela della legalità, alle esigenze connesse alla vivibilità urbana, ai servizi rivolti ai cittadini e alle prospettive di sviluppo del capoluogo.

Il confronto ha evidenziato la comune volontà di consolidare un rapporto istituzionale fondato sulla collaborazione e sul costante raccordo tra Prefettura e Amministrazione comunale, nella consapevolezza che il dialogo tra le Istituzioni rappresenta uno strumento essenziale per affrontare le questioni di maggiore rilievo e individuare risposte efficaci nell’interesse della collettività.

Il Prefetto ha confermato la piena disponibilità della Prefettura a lavorare in stretta interlocuzione con il Comune di Avellino e con gli enti locali del territorio, valorizzando l’ascolto e il confronto quale elementi centrali della propria azione istituzionale.

Il Sindaco Pizza ha rivolto al Prefetto i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata e confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale a sviluppare un rapporto di leale e proficua collaborazione istituzionale.