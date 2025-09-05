Il pm Toscano approda alla Direzione Distrettuale Antimafia

AVELLINO- L’ex pm della Procura di Avellino Vincenzo Toscano, il magistrato che ha condotto tra le varie e delicate inchieste anche quella denominata “Dolce Vita”, sarà uno dei pm della Direzione Disretttuale Antimafia di Napoli. La circostanza e’ emersa nella cerimonia di saluto svoltasi nella mattinata di oggi a Palazzo di Giustizia di Avellino, con le congratulazioni del Procuratore della Repubblica Domenico Airoma al sostituto per il nuovo incarico che andrà a ricoprire alla Dda di Napoli. Il pm Toscano, nella prima fase della sua attività a Napoli ha tra l’altro coordinato accertamenti su vicende di cronache gravi nel capoluogo e nella provincia. Per lui ora questo nuovo incarico nella Procura guidata da Nicola Gratteri. Aerre