Il pm dell’inchiesta sul Nuovo Clan Partenio e clan Graziano verso l’incarico di Procuratore Aggiunto

AVELLINO- Il magistrato della Procura di Napoli Luigi Landolfi e’ stato indicato all’unanimita’ dalla V Commissione del Csm per l’incarico di Procuratore Aggiunto di Santa Maria Capua Vetere. Un Tribunale che il magistrato antimafia conosce bene, visto che per anni ha coordinato le attivita’ investigative ed istruttorie su una segmento della camorra casertana quello della zona di Marcianise, in particolare il clan Belforte, che gli e’ valso anche qualche minaccia di morte in aula. Landolfi e’ stato uno dei magistrati dell’Antimafia di Napoli che ha coordinato le indagini piu’ importanti sulle organizzazioni criminali in Irpinia. A partire dal 2019 e fino a pochi giorni fa, con la sentenza che ha interessato un’articolazione del clan Pagnozzi della Valle Caudina. A partire da quella che ha sgominato il Nuovo Clan Partenio, scattata nell’ottobre del 2019, mesi prima aveva anche indagato, come nel caso precedente insieme al sostituto Simona Rossi, sia sul clan Graziano che sulle organizzazioni attive in Valle Caudina, a partire dal clan Pagnozzi. Solo qualche giorno fa il Tribunale di Benevento ha infatti emesso tredici condanna al termine del processo nei confronti di un gruppo legato al clan della Valle Caudina per cui lo stesso Landolfi aveva coordinato indagini e seguito l’istruttoria dibattimentale. Si attende il via libera dal Plenum. Aerre