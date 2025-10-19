Il plauso di Piantedosi ai Carabinieri: “A Mirabella sequestrati 200 kg di rifiuti illegali”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per l’attività dei Carabinieri della provincia di Avellino, autori di un importante sequestro nell’ambito della lotta ai reati ambientali.

In un post pubblicato su Facebook, il Capo del Viminale ha scritto: “Nel corso di mirati controlli a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, i Carabinieri hanno sequestrato un autocarro con oltre 200 kg di rifiuti speciali trasportati illegalmente. Il conducente, privo di qualsiasi autorizzazione, è stato denunciato e gli è stata sospesa la patente di guida. Le indagini proseguono per accertare l’origine e la destinazione dei materiali, potenzialmente dannosi per l’ambiente.”